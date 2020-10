Il sindaco di Ventimiglia derubato in diretta tv: stava rispondendo alle domande sulle mascherine (Di giovedì 1 ottobre 2020) derubato in diretta tv mentre parla di sicurezza e rispetto delle misure anti-Covid. È la disavventura capitata al sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, di centrodestra. Il tutto, durante un’intervista con l’emittente Primocanale. Il sindaco di Ventimiglia e il furto in diretta Il primo cittadino della località ligure stava rispondendo alle domande della giornalista e del collega in studio. «Chi deve fare i controlli sull’uso delle mascherine? A chi spettano?». Nessuna risposta. Si vede il sindaco che ignora la domanda, si gira, guarda in direzione opposta. Un misto di stupore, perplessità e un pizzico di rabbia. Si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020)intv mentre parla di sicurezza e rispetto delle misure anti-Covid. È la disavventura capitata aldi, Gaetano Scullino, di centrodestra. Il tutto, durante un’intervista con l’emittente Primocanale. Ildie il furto inIl primo cittadino della località liguredella giornalista e del collega in studio. «Chi deve fare i controlli sull’uso delle? A chi spettano?». Nessuna risposta. Si vede ilche ignora la domanda, si gira, guarda in direzione opposta. Un misto di stupore, perplessità e un pizzico di rabbia. Si ...

trash_italiano : Il sindaco di Ventimiglia derubato in diretta mentre parla di sicurezza ???? - Davide : Mai più senza il sindaco di Ventimiglia intervistato sul tema della sicurezza cittadina che viene derubato in diret… - repubblica : Il sindaco parla di sicurezza, gli rubano la giacca in diretta tv - SecolodItalia1 : Il sindaco di Ventimiglia derubato in diretta tv: stava rispondendo alle domande sulle mascherine… - SETTECANALI : RT @RadioSavana: Sindaco di Ventimiglia derubato in diretta mentre parla di sicurezza ?????. #RadioSavana -