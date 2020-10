Il Senato non chiude. La Casellati riapre Palazzo Madama (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Il Senato non chiude, come annunciato ieri. Oggi le Commissioni hanno ripreso regolarmente i propri lavori dopo i controlli imposti dai protocolli di sicurezza anti CoVid». Lo dichiara il Presidente del Senato Elisabetta Casellati. «L'accertamento della positività al Covid-19 di due Senatori è stato affrontato con il necessario rigore ma anche con la consapevolezza che le attività devono andare avanti e garantire la continuità legislativa», conclude. Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Ilnon, come annunciato ieri. Oggi le Commissioni hanno ripreso regolarmente i propri lavori dopo i controlli imposti dai protocolli di sicurezza anti CoVid». Lo dichiara il Presidente delElisabetta. «L'accertamento della positività al Covid-19 di dueri è stato affrontato con il necessario rigore ma anche con la consapevolezza che le attività devono andare avanti e garantire la continuità legislativa», conclude.

NicolaPorro : 2?? senatori positivi al #COVID?19 ma il #Senato non chiude.#RecoveryFund, forse slitta!#MafiaVaticana,sui conti se… - CottarelliCPI : Dato che 600 parlamentari sono un po' pochi per due Camere che fanno la stessa cosa (in base a confronti con l'Euro… - agorarai : 'Non possiamo permetterci che in caso di emergenza il Parlamento si fermi, noi dobbiamo garantire che Camera e Sena… - arquer12 : RT @NicolaPorro: 2?? senatori positivi al #COVID?19 ma il #Senato non chiude.#RecoveryFund, forse slitta!#MafiaVaticana,sui conti segreti c… - Sabrina67408695 : RT @NicolaPorro: 2?? senatori positivi al #COVID?19 ma il #Senato non chiude.#RecoveryFund, forse slitta!#MafiaVaticana,sui conti segreti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato non Dl Agosto, senatori positivi, Fico: "Il Senato non si ferma". La Commissione Bilancio conclude domani l'esame la Repubblica Scuola, Nencini alla Azzolina: carenze in trasporti, studenti disabili e concorso

Lettera del presidente della commissione Istruzione e cultura del Senato, alla ministra dell'Istruzione. "Due settimane dalla riapertura scolastica sono pochi giorni ma sufficienti a comprendere le ...

Il Senato non chiude. La Casellati riapre Palazzo Madama

«Il Senato non chiude, come annunciato ieri. Oggi le Commissioni hanno ripreso regolarmente i propri lavori dopo i controlli imposti dai protocolli di sicurezza anti CoVid». Lo dichiara il Presidente ...

Lettera del presidente della commissione Istruzione e cultura del Senato, alla ministra dell'Istruzione. "Due settimane dalla riapertura scolastica sono pochi giorni ma sufficienti a comprendere le ...«Il Senato non chiude, come annunciato ieri. Oggi le Commissioni hanno ripreso regolarmente i propri lavori dopo i controlli imposti dai protocolli di sicurezza anti CoVid». Lo dichiara il Presidente ...