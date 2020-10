Il Segreto puntata di oggi 2 ottobre 2020: la protesta degli operai a Puente Viejo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prendere una decisione sarà molto difficile per Urrutia nella puntata Il Segreto di oggi in quanto da una parte ci sarà Pablo che continuerà a fargli pressioni per sapere la verità, e dall’altra gli operai della fabbrica inizieranno una protesta per avere orari di lavoro non disumani, che sarà capitanata da Damian. Il padre di Alicia tenterà di risolvere le due questioni con tutta la diplomazia di cui è capace. Riuscirà l’uomo a mettere fine alla protesta e a spingere Pablo a rivolgersi al padre per avere le spiegazioni necessarie? Anteprime Il Segreto di oggi 2-10-2020: la determinazione di Pablo Pablo è ormai consapevole di essere figlio di don Ignacio e, dopo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prendere una decisione sarà molto difficile per Urrutia nellaIldiin quanto da una parte ci sarà Pablo che continuerà a fargli pressioni per sapere la verità, e dall’altra glidella fabbrica inizieranno unaper avere orari di lavoro non disumani, che sarà capitanata da Damian. Il padre di Alicia tenterà di risolvere le due questioni con tutta la diplomazia di cui è capace. Riuscirà l’uomo a mettere fine allae a spingere Pablo a rivolgersi al padre per avere le spiegazioni necessarie? Anteprime Ildi2-10-: la determinazione di Pablo Pablo è ormai consapevole di essere figlio di don Ignacio e, dopo ...

minnyarm : Sarà la puntata della svolta ...ci sarà un avvicinamento tra Adem e Yasemin e Nevin farà di tutto per nascondere il… - Notiziedi_it : Replica Il Segreto in streaming, puntata del 30 settembre 2020 | Video Mediaset - Notiziedi_it : Replica Il Segreto in streaming, puntata del 30 settembre 2020 | Video Mediaset - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La #trama di #domani, #1ottobre - BenLinus89 : RT @BenLinus89: @RaiUno @UlisseRai1 Hai detto regina Elisabetta II?!??Così mi viziate!!!Hahahaha!!Viva la Regina!Ci sarò e sarò IL più velo… -