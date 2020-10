Il segreto dell’Atalanta lo svela Sportiello: “Ora siamo più cinici…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un altro successo per l'Atalanta e ancora una volta con 4 reti segnati. Ma se l'attacco della Dea non è una novità, protagonista insolito anche Marco Sportiello, autore di alcune parate importanti nella sfida contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro, l'estremo difensore ha commentato il poker ai biancocelesti e non solo.Sportiello: "siamo più cinici"caption id="attachment 1030039" align="alignnone" width="745" Sportiello (getty images)/caption"Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo quasi chiuso la partita nel primo tempo anche se abbiamo vissuto un po' i fantasmi dello scorso anno. Poi Papu ha fatto un grande gol del 4-1 e l'abbiamo chiusa", ha detto Sportiello. "Un'ottima gara contro una squadra molto forte"."Le mie parate? Anche col viso. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un altro successo per l'Atalanta e ancora una volta con 4 reti segnati. Ma se l'attacco della Dea non è una novità, protagonista insolito anche Marco, autore di alcune parate importanti nella sfida contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro, l'estremo difensore ha commentato il poker ai biancocelesti e non solo.: "più cinici"caption id="attachment 1030039" align="alignnone" width="745"(getty images)/caption"Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo quasi chiuso la partita nel primo tempo anche se abbiamo vissuto un po' i fantasmi dello scorso anno. Poi Papu ha fatto un grande gol del 4-1 e l'abbiamo chiusa", ha detto. "Un'ottima gara contro una squadra molto forte"."Le mie parate? Anche col viso. ...

