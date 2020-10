Il Segreto anticipazioni: Matias capisce che Marcela è stata l’amante di Tomas (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nessun Segreto resta tale a lungo, sopratutto se riguarda le vicende ambientate a Puente Viejo. Grazie ad una frase di troppo pronunciata da Alicia Urrutia (Roser Tapias), Matias Castaneda (Ivan Montes) ripenserà infatti al suo rapporto con Marcela del Molino (Paula Ballesteros) e arriverà ad intuire che ha avuto una relazione extraconiugale con Tomas de los Visos (Alejandro Vergara).Leggi anche: MARE FUORI, anticipazioni terza puntata di mercoledì 7 ottobre 2020Da quel momento, nella telenovela Il Segreto, si innescheranno così una serie di reazioni dalle disastrose conseguenze… Il Segreto, news: Tomas e la confidenza ad Alicia Le anticipazioni sulle prossime puntate italiane della telenovela iberica ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nessunresta tale a lungo, sopratutto se riguarda le vicende ambientate a Puente Viejo. Grazie ad una frase di troppo pronunciata da Alicia Urrutia (Roser Tapias),Castaneda (Ivan Montes) ripenserà infatti al suo rapporto condel Molino (Paula Ballesteros) e arriverà ad intuire che ha avuto una relazione extraconiugale conde los Visos (Alejandro Vergara).Leggi anche: MARE FUORI,terza puntata di mercoledì 7 ottobre 2020Da quel momento, nella telenovela Il, si innescheranno così una serie di reazioni dalle disastrose conseguenze… Il, news:e la confidenza ad Alicia Lesulle prossime puntate italiane della telenovela iberica ...

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 1° ottobre 2020: Urrutia non tradirà il segreto di Ignacio - #Segreto #anticipazioni… - clikservernet : Il Segreto anticipazioni 1° ottobre 2020: Urrutia non tradirà il segreto di Ignacio - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 1° ottobre 2020: Urrutia non tradirà il segreto di Ignacio) Playhitmusic - - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La #trama di #domani, #1ottobre - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 30 settembre: la gelosia di Rosa - #Segreto #anticipazioni #settembre: -