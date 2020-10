Il retroscena | Callejon-Fiorentina | accordo biennale Con possibile opzione

clikservernet : Il retroscena: Callejon aspetta la Fiorentina, ha detto sì. E i viola pensano anche a un attaccante - Noovyis : (Il retroscena: Callejon aspetta la Fiorentina, ha detto sì. E i viola pensano anche a un attaccante) Playhitmusic… - zazoomblog : Il retroscena: Callejon aspetta la Fiorentina ha detto sì. E i viola pensano anche a un attaccante - #retroscena:… - gazz_rossonera : “Callejon può davvero tornare in Italia, i contatti sono veri!”. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Callejon

alfredopedulla.com

Nel frattempo la Fiorentina ha bloccato Callejon a parametro zero, valuta un’eventuale sistemazione in prestito per Vlahovic e segue l’evolversi della vicenda Piatek. La Fiorentina accetterebbe una fo ...Verso l’accordo con la Juventus per la cessione di Chiesa: 10 milioni per il prestito con il riscatto a 40. Milan su Milenkovic, arriva Quarta ...