Il presunto ministro algerino che attacca l'Italia e il suo cibo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Utilizzando l'applicazione "FaceApp" (il cui logo si intravede sullo sfondo), la pagina troll "Non cielo dicono" ha pesantemente invecchiato il leader della Lega Matteo Salvini, spacciandolo per un improbabile "ministro algerino" che attacca l'Italia e che si augura che Salvini venga condannato all'imminente processo che lo riguarda. +++ ministro algerino attacca ITALIA +++" SONO STATO IN ITALIA , SI MANGIA VERAMENTE MALE , CI VORREBBERO PIU KEBAB .LA LEGA È UNA MONTAGNA DI MERD…. SPERO CONDANNINO A SALVINI SABATO .!! "COSA GLI DICIAMO AMICI ??? Come spesso ripetiamo, certe trollate sono divertenti ma possono contribuire ad alimentare l'analfabetismo funzionale. Certo è che davvero ...

