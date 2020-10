Il preside e la 16enne nel bagno della scuola | la foto rubata | uno scandalo italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Un bacioso ha portato ildi un istituto tecnico superiore di Lissone, in Brianza, a processo. L'uomo, 50 anni, è accusato di "atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione" per aver avuto rapporti non consentiti con una sua alunna, nei bagni. La vicenda risale al 2019 e oggi ilè stato ufficialmente rinviato a giudizio. Il professore, insegnante di, si difende sostenendo di essersi "innamorato"sua studentessa, contraria alla denuncia, e di essere addirittura pronto a lasciare moglie e figlie per "farsi una vita con lei". Sua moglie "verrà chiamata a testimoniare" a processo la "buona fede" e le "intenzioni serie" ...