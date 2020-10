Il paese con più morti della Val Seriana saluta i suoi 197 morti 'buttandoli' nel fuoco (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Albino, Val Seriana: 197 sedie galleggiano nel vuoto sulle strade all'altezza delle bandiere italiane ancora salde alle finestre dove si cantava mentre qui si moriva più che altrove nella provincia di Bergamo stesa dal Covid. più che a Nembro, più che ad Alzano Lombardo (che hanno però meno abitanti). “Sono per i nostri cari che ci guardano da lassù”, immagina una donna. La scia delle sedie in cielo porta alla piazza della Chiesa di San Giuliano dove la comunità di quasi 18mila abitanti, rappresentata da 600 persone invitate dal Comune, sceglie un rito antico per incidere la memoria e ricominciare. Bruciare. Gettare nel fuoco i fogli coi nomi di ciascuno dei caduti che vengono prima scanditi uno a uno dagli amministratori ... Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Albino, Val: 197 sedie galleggiano nel vuoto sulle strade all'altezza delle bandiere italiane ancora salde alle finestre dove si cantava mentre qui si moriva; che altrove nella provincia di Bergamo stesa dal Covid.; che a Nembro,; che ad Alzano Lombardo (che hanno però meno abitanti). “Sono per i nostri cari che ci guardano da lassù”, immagina una donna. La scia delle sedie in cielo porta alla piazzaChiesa di San Giuliano dove la comunità di quasi 18mila abitanti, rappresentata da 600 persone invitate dal Comune, sceglie un rito antico per incidere la memoria e ricominciare. Bruciare. Gettare nel fuoco i fogli coi nomi di ciascuno dei caduti che vengono prima scanditi uno a uno dagli amministratori ...

AGI - Albino, Val Seriana: 197 sedie galleggiano nel vuoto sulle strade all’altezza delle bandiere italiane ancora salde alle finestre dove si cantava mentre qui si moriva più che altrove nella provin ...

Sadun, l’uomo che portò la luce Targa commemorativa del Comune

Domani il comune di Pitigliano ricorderà l’uomo che portò la luce elettrica in paese: l’ingegner Termistocle Sadun. Alle 16.30, nel piazzale panoramico della Madonna delle Grazie si svolgerà una cerim ...

L’identità del territorio in tre marchi

Oggi il consiglio comunale rinnova il voto del 2005 per la registrazione di alcuni simboli legati alla crisi della fabbrica di birra ...

