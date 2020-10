Il Padrino, Oscar Isaac sarà Coppola nel film sul Making of (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oscar Isaac sarà Francis Ford Coppola nel nuovo film del regista Barry Levinson dedicato al Making of de Il Padrino. E’ Deadline ha svelare il titolo di lavorazione della pellicola intitolata Francis and The Godfather. La trama esplorerà i dietro le quinte della produzione del leggendario gangster movie. Isaac impersonerà un Francis Ford Coppola appena trentunenne, impegnato a mediare tra le sue idee e le volontà delle major cinematografiche. Jake Gyllenhaal, invece vestirà i panni del ex presidente della Paramount Robert Evans. Jake Gyllenhaal e Oscar Isaac Un progetto in via di sviluppo Il film sarà basato su una sceneggiatura di Andrew Farotte ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 1 ottobre 2020)sarà Francis Fordnel nuovodel regista Barry Levinson dedicato alof de Il. E’ Deadline ha svelare il titolo di lavorazione della pellicola intitolata Francis and The Godfather. La trama esplorerà i dietro le quinte della produzione del leggendario gangster movie.impersonerà un Francis Fordappena trentunenne, impegnato a mediare tra le sue idee e le volontà delle major cinematografiche. Jake Gyllenhaal, invece vestirà i panni del ex presidente della Paramount Robert Evans. Jake Gyllenhaal eUn progetto in via di sviluppo Ilsarà basato su una sceneggiatura di Andrew Farotte ...

