Il noto designer Antonio Citterio vittima di una truffa (Di giovedì 1 ottobre 2020) Antonio Citterio vittima di una truffa. Indagati due soggetti, si tratta di un dipendente di una banca e della segretaria dello studio del designer. Il noto designer Antonio Citterio sarebbe rimasto vittima di una truffa messa in atto dalla segretaria del suo studio, che come riferito da la Repubblica risulta nel registro degli indagati, e di un secondo soggetto, il dipendente di una banca, anche lui sul registro degli indagati e per il quale è scattato l'obbligo di dimora. truffa ad Antonio Citterio, due indagati L'operazione della guardia di finanza ha portato al sequestro preventivo di quattro milioni e mezzo di euro.

