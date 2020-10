Il noto architetto Antonio Citterio truffato dalla segretaria per 4 milioni e mezzo di euro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una truffa da 4.5 milioni di euro nei confronti del noto designer e architetto Antonio Citterio è stata messa a segno da una delle sue collaboratrici la quale, complice un funzionario di banca, dal 2013 al 2018, approfittando della delega ad operare sui conti correnti dello studio del professionista settantenne, avrebbe incassato indebitamente l’ingente somma.I militari del comando provinciale della Gdf, stanno eseguendo la misura dell’obbligo di dimora nei confronti del dipendente dell’istituto di credito e un sequestro preventivo per equivalente dello stesso importo intascato illecitamente. Denaro che la donna avrebbe reimpiegato per ristrutturare un ristorante a Chiavari, in Liguria e nel gioco d’azzardo.Nelle indagini coordinate dal pm Giovanni Tarzia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una truffa da 4.5dinei confronti deldesigner eè stata messa a segno da una delle sue collaboratrici la quale, complice un funzionario di banca, dal 2013 al 2018, approfittando della delega ad operare sui conti correnti dello studio del professionista settantenne, avrebbe incassato indebitamente l’ingente somma.I militari del comando provinciale della Gdf, stanno eseguendo la misura dell’obbligo di dimora nei confronti del dipendente dell’istituto di credito e un sequestro preventivo per equivalente dello stesso importo intascato illecitamente. Denaro che la donna avrebbe reimpiegato per ristrutturare un ristorante a Chiavari, in Liguria e nel gioco d’azzardo.Nelle indagini coordinate dal pm Giovanni Tarzia ...

HuffPostItalia : Il noto architetto Antonio Citterio truffato dalla segretaria per 4 milioni e mezzo di euro - ViViCentro : Truffa nei confronti di un noto architetto milanese: disposta una misura cautelare dell’obbligo di dimora e sequest… - mpietropoli : UNA POLTRONA IN RATTAN Io credo che Carlo Mollino avesse un biglietto da visita a fisarmonica. Noto come architetto… - sigma_tao : I lavori furono affidati all'architetto Nicola Tagliacozzi Canale ammodernato nel 1974; è noto per essere stato i… - ddariozzo : oggi in ufficio mi sono imbattuto per caso nel mio ex capo, noto architetto col quale ci siamo lasciati in malo mod… -

Ultime Notizie dalla rete : noto architetto Truffa nei confronti di un noto architetto milanese: 4.5 milioni di € Vivicentro Il noto architetto Antonio Citterio truffato dalla segretaria per 4 milioni e mezzo di euro

Una truffa da 4.5 milioni di euro nei confronti del noto designer e architetto Antonio Citterio è stata messa a segno da una delle sue collaboratrici la quale, complice un funzionario di banca, dal ...

Antonio Citterio, il famoso architetto truffato dalla segretaria per 4,5 milioni di euro

Antonio Citterio vittima di una truffa da 4.5 milioni di euro. Il noto designer e architetto è stato truffato da una delle sue collaboratrici che, con la complicità di un funzionario di banca, dal ...

Una truffa da 4.5 milioni di euro nei confronti del noto designer e architetto Antonio Citterio è stata messa a segno da una delle sue collaboratrici la quale, complice un funzionario di banca, dal ...Antonio Citterio vittima di una truffa da 4.5 milioni di euro. Il noto designer e architetto è stato truffato da una delle sue collaboratrici che, con la complicità di un funzionario di banca, dal ...