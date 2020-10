Il mondo del Next Normal esplorato nel sesto appuntamento del Wired Next Fest (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si è aperta e chiusa ospitando due giganti del digitale la sesta giornata dell’edizione 2020 del Wired Next Fest, tutta dedicata a tracciare un profilo articolato e complesso della nuova Normalità che si sta delineando dopo gli storici mesi di lockdown, in attesa dell’appuntamento conclusivo del 9 e 10 ottobre, in streaming dagli Ibm Studios a Milano. Il primo a salire sul palco è stato infatti Eugene Kaspersky, Ceo della omonima azienda di sicurezza informatica, che si è concentrato sulle nuove prospettive del comparto. “Dal concetto di cyber resilienza dobbiamo passare a quello di cyber immunità“, ha detto. “L’architettura dei sistemi ancora oggi in uso è stata disegnata negli anni Sessanta e Settanta, ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si è aperta e chiusa ospitando due giganti del digitale la sesta giornata dell’edizione 2020 del, tutta dedicata a tracciare un profilo articolato e complesso della nuovaità che si sta delineando dopo gli storici mesi di lockdown, in attesa dell’conclusivo del 9 e 10 ottobre, in streaming dagli Ibm Studios a Milano. Il primo a salire sul palco è stato infatti Eugene Kaspersky, Ceo della omonima azienda di sicurezza informatica, che si è concentrato sulle nuove prospettive del comparto. “Dal concetto di cyber resilienza dobbiamo passare a quello di cyber immunità“, ha detto. “L’architettura dei sistemi ancora oggi in uso è stata disegnata negli anni Sessanta e Settanta, ...

Ultime Notizie dalla rete : mondo del Celle e il mondo del volontariato piangono la scomparsa di Sergio Spotorno SavonaNews.it Intesa Sanpaolo, al via il digital tour “Imprese vincenti”

Torna il programma della banca dedicato alle realtà d'eccellenza italiane - Barrese: “Imprese Vincenti 2020 rafforza il significato del rapporto banca-impresa, risultato fondamentale per affrontare qu ...

Coronavirus, “messaggio di allerta” di Parigi. In Perù il record mondiale di mortalità

ROMA. Il mondo ha raggiunto i 33.881.272 casi di coronavirus. Da inizio pandemia 1.012.980 persone sono morte per Covid-19, riporta la Johns Hopkins University and Medicine. Sos Francia Il ministro de ...

Gli Squallor ripubblicano “Pompa”: il ritorno della scheggia impazzita della musica italiana

Gli Squallor sono una scheggia impazzita nel mondo della discografia italiana degli anni 70/80. Una band composta da alcuni dei maggiori parolieri e musicisti italiani che, come noto, facevano del tur ...

