Il ministro Speranza | ' Lavoriamo per evitare un nuovo lockdown'

Il governo è pronto a prorogare lo stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio, ovvero a un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia.

Radicali : ?? Nessun passo in dietro sulla #cannabis terapeutica. Il Ministro Speranza ha dichiarato illegali le prescrizioni… - fanpage : Sondaggi, il ministro della Salute Roberto Speranza è il leader più amato - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: salgono i casi (+1.786) e il numero di vittime. Il ministro Speranza: è ancora dura, serve l'impegno… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: +++Ministro #Speranza: 'La riapertura degli #stadi? Io insisto, la priorità in questo momento sono le scuole e non gli s… - pasqualinipatri : Il Ministro speranza: “No alla riapertura degli stadi, prima le scuole” -

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rinvia i discorsi sulla riapertura degli stadi. Ecco le sue parole in merito dallo stabilimento Sanofi di Anagni. SPERANZA – «Io penso che ci sono dei ...

Vaccini, Sanofi avvia la produzione in Italia ad Anagni. In Europa 300 milioni di dosi

Nello stabilimento di Anagni della multinazionale si produrranno le 300 milioni di dosi destinate all'Europa, la distribuzione da metà 2021. Sempre vicino a Roma ci sarà l'infialamento del vaccino di ...

