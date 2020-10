Il ministro Azzolina: “C’è la data del primo concorso, ne seguiranno altri” (VIDEO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto San Felice a Cancello (Ce)- “Il 22 ottobre si terrà il primo concorso, quello straordinario per chi ha 36 mesi di servizio”. L’annuncio è del ministro all’Istruzione Lucia Azzolina che, intervenuta insieme al premier Conte in quel di San Felice a Cancello, ha fatto il punto della situazione sulla questione scuole. “I concorsi devono essere la regola” – ha proseguito la Azzolina – “la cadenza deve essere fissa, ogni due anni. Vogliamo assumere i precari, dare stabilità a chi lo merita. Dopo il concorso straordinario seguiranno due ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria, e per la secondaria, ci sono ben 500mila domande”. Sulla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto San Felice a Cancello (Ce)- “Il 22 ottobre si terrà il, quello straordinario per chi ha 36 mesi di servizio”. L’annuncio è delall’Istruzione Luciache, intervenuta insieme al premier Conte in quel di San Felice a Cancello, ha fatto il punto della situazione sulla questione scuole. “I concorsi devono essere la regola” – ha proseguito la– “la cadenza deve essere fissa, ogni due anni. Vogliamo assumere i precari, dare stabilità a chi lo merita. Dopo ilstraordinariodue ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria, e per la secondaria, ci sono ben 500mila domande”. Sulla ...

