Il ministero del Lavoro mette in freezer il contratto Ugl per i riders (Di giovedì 1 ottobre 2020) BOLOGNA – Il ministero del Lavoro tiene in stand by il primo contratto nazionale per i ciclofattorini: non è detto che possa vantare questo 'status'. E non perchè si mette in dubbio che l'Ugl, che l'ha firmato con Assodelivery, sia "un sindacato confederale, ben radicato, dai molteplici consensi, sottoscrittore di molti accordi sindacali", quanto piuttosto perchè "questi elementi potrebbero non essere sufficienti ad autorizzarlo alla sottoscrizione dell'accordo in quanto privo da solo dello specifico requisito di una maggiore rappresentatività di natura comparativa, cioè in rapporto ad altri sindacati in ipotesi tutti maggiormente rappresentativi". E dunque il ministero del Lavoro continuerà a tenere sotto esame quel contratto: "Sarà impegno prioritario esaminare ed approfondire i contenuti insieme a tutte le rappresentanze sindacali nell'ambito di un tavolo tecnico allargato", ha assicurato la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi, rispondendo alla Lega ieri in commissione alla Camera.

