Il MID della Campania chiede la riapertura della piscina riabilitativa “Australia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Coordinatore Regionedel Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito in affermazione dei diritti dei disabili scrive e intende rivolgere ancora una volta un appello ai verticiAsl di Avellino, affinchè venga ripristinata la funzionalitàdel Centro di Riabilitazione Australia di Contrada Amoretta , ferma da mesi e necessaria a consentire all’utenza di poter riprendere finalmente le attività improrogabili riabilitative necessarie alla conservazione dello stato motorio e di salute dei pazienti in carico alla struttura in tema anche di diritto alla salute. “Auspicando che il nostro appello trovi accoglimento da chi di competenza e nell’esprimere ...