Il legame | finalmente un buon horror italiano

Leggi su wired

(Di giovedì 1 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=4USuVdFiYyc C’è qualcosa di involontariamente simbolico e sicuramente curioso nel fatto che Il, filmdisponibile su Netflix dal 2 ottobre, parta dal medesimo spunto da cui partono di decine commedie italiane degli ultimi anni: una famiglia che si sposta dal Nord al Sud del paese. Come Benvenuti al Sud, come Si accettano miracoli, come Sole a catinelle, Chi m’ha visto e via dicendo, anche qui il movimento da una parte all’altra dell’Italia funziona come un viaggio nel tempo. Solo che la famiglia formata da padre, madre e figlia (che poi scopriremo essere figlia biologica solo di lei) non viaggia solo verso un passato idealizzato alla riscoperta dei veri valori italiani contro il logorio della vita moderna, come avviene nelle commedie, ma viaggia verso ...