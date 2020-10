Il gruppo consiliare Lubatti-Curatella: appena nato è già morto (Di giovedì 1 ottobre 2020) I consiglieri comunali di Torino, Aldo Curatella (ex M5S) e Claudio Lubatti (ex PD) hanno annunciato di volere creare il gruppo “Azione”, il partito di Carlo Calenda, però i due consiglieri non hanno pensato di leggere bene lo Statuto della Sala Rossa prima di formalizzare la richiesta.Articolo 30 dello StatutoCon l’eccezione del gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri. Possono essere costituiti da due Consiglieri, se eletti in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza.Infatti il consigliere Cataldo Curatella, detto Aldo, prese 231 preferenze con la lista del M5S la quale usufrui del premio di maggioranza dopo ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 1 ottobre 2020) I consiglieri comunali di Torino, Aldo(ex M5S) e Claudio(ex PD) hanno annunciato di volere creare il“Azione”, il partito di Carlo Calenda, però i due consiglieri non hanno pensato di leggere bene lo Statuto della Sala Rossa prima di formalizzare la richiesta.Articolo 30 dello StatutoCon l’eccezione delMisto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri. Possono essere costituiti da due Consiglieri, se eletti in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza.Infatti il consigliere Cataldo, detto Aldo, prese 231 preferenze con la lista del M5S la quale usufrui del premio di maggioranza dopo ...

I consiglieri comunali di Torino, Aldo Curatella (ex M5S) e Claudio Lubatti (ex PD) hanno annunciato di volere creare il gruppo "Azione", ...

