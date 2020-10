Il governo e Di Maio abbandonano Mamma Rosetta e lei s’incatena davanti Palazzo Chigi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Incatenata davanti Palazzo Chigi, Mamma Rosetta protesta e chiede disperatamente l’intervento del governo italiano per salvare il figlio, Pietro, e tutti gli altri 18 pescatori di Mazzara del Vallo che sulle 4 imbarcazioni alla ricerca di gamberi sono stati fermati e sequestrati dai militari libici del generale Haftar. I siciliani, trovati a largo sono stati arrestati con “la falsa accusa di traffico di stupefacenti”, riferisce il Tempo. La vicenda va avanti dal primo di settembre, nulla da allora è cambiato. Li tengono in carcere come “merce di scambio” con quattro scafisti libici arrestati in Italia per un naufragio del 2015. Rosetta e i cari delle altre persone sequestrate vorrebbero avere notizie sulla trattativa. Dopo ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 1 ottobre 2020) Incatenataprotesta e chiede disperatamente l’intervento delitaliano per salvare il figlio, Pietro, e tutti gli altri 18 pescatori di Mazzara del Vallo che sulle 4 imbarcazioni alla ricerca di gamberi sono stati fermati e sequestrati dai militari libici del generale Haftar. I siciliani, trovati a largo sono stati arrestati con “la falsa accusa di traffico di stupefacenti”, riferisce il Tempo. La vicenda va avanti dal primo di settembre, nulla da allora è cambiato. Li tengono in carcere come “merce di scambio” con quattro scafisti libici arrestati in Italia per un naufragio del 2015.e i cari delle altre persone sequestrate vorrebbero avere notizie sulla trattativa. Dopo ...

