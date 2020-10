Il globalista Soros “pompa” ulteriori 1,5 Milioni di Dollari per finanziare candidati di estrema sinistra nelle procure USA (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il miliardario globalista George Soros ha pompato l’enorme cifra di $ 1,5 Milioni per un candidato di estrema sinistra nella corsa ai procuratori distrettuali della contea di Los Angeles. Nel 2018, Soros ha finanziato le campagne degli sfidanti della DA di sinistra radicale negli Stati Uniti nel tentativo di modellare il sistema giudiziario americano secondo la sua visione. Solo in California, Soros ha pompato $ 3.625.000 in gare DA nelle contee di Sacramento, San Diego, Alameda, Marin e Contra Costa. Dailywire.com riporta: Prominenti organizzatori e donatori nazionali che favoriscono le radicali riforme della giustizia penale sono coinvolti nel concorso della contea di LA. L’elezione determinerà la ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il miliardarioGeorgeha pompato l’enorme cifra di $ 1,5per un candidato dinella corsa ai procuratori distrettuali della contea di Los Angeles. Nel 2018,ha finanziato le campagne degli sfidanti della DA diradicale negli Stati Uniti nel tentativo di modellare il sistema giudiziario americano secondo la sua visione. Solo in California,ha pompato $ 3.625.000 in gare DAcontee di Sacramento, San Diego, Alameda, Marin e Contra Costa. Dailywire.com riporta: Prominenti organizzatori e donatori nazionali che favoriscono le radicali riforme della giustizia penale sono coinvolti nel concorso della contea di LA. L’elezione determinerà la ...

