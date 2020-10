Il doppio piano di Trump (Di giovedì 1 ottobre 2020) Purtroppo la rissa avvenuta nel dibattito fra Trump e Biden alla CNN non è un episodio banale, ma l’espressione della situazione gravissima in cui si trovano gli Stati Uniti. Lo diciamo senza alcuna faziosità, che del resto sarebbe inutile venendo praticata qua in Italia: di quella rissa Trump ha la piena responsabilità, con la scelta praticata a ragion veduta costringendo Biden a mettersi sullo stesso piano per non fare la figura di non essere remissivo o subalterno.Biden, che non è un leader ma ha un buon livello di professionalità politica, non si sarebbe mai messo su quel terreno per sua scelta. È stato Trump a scegliere che lo scontro sarebbe avvenuto con una sorta di trasposizione del Wrestling (sport in cui sono consentiti tutti i colpi) nel dibattito televisivo. Ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Purtroppo la rissa avvenuta nel dibattito frae Biden alla CNN non è un episodio banale, ma l’espressione della situazione gravissima in cui si trovano gli Stati Uniti. Lo diciamo senza alcuna faziosità, che del resto sarebbe inutile venendo praticata qua in Italia: di quella rissaha la piena responsabilità, con la scelta praticata a ragion veduta costringendo Biden a mettersi sullo stessoper non fare la figura di non essere remissivo o subalterno.Biden, che non è un leader ma ha un buon livello di professionalità politica, non si sarebbe mai messo su quel terreno per sua scelta. È statoa scegliere che lo scontro sarebbe avvenuto con una sorta di trasposizione del Wrestling (sport in cui sono consentiti tutti i colpi) nel dibattito televisivo. Ha ...

Fiorentina: Quarta e Callejon, il doppio sì in 24 ore

Il River Plate pronto a liberare il difensore (10 milioni più bonus), l’esterno ex Napoli arriva a costo zero. Chiesa-Juve avanti tutta ...

Quarta e Callejon: il doppio sì in 24 ore

Quindi, prestito oneroso e riscatto obbligatorio per una cifra totale di una quarantina di milioni. Chiaro che tutto questo passerà in secondo piano se già oggi i violla dovessero avvicinarsi alla ...

A metà ottobre i "più fragili", a metà novembre i bimbi: ecco il piano lombardo per i vaccini

Vaccini anti influenzali, la Lombardia è pronta. A giurarlo, a metterlo nero su bianco dopo le polemiche dei giorni scorsi, è stato l'assessore al welfare regionale, Giulio Gallera, che mercoledì sera ...

