Il Covid in Senato, il ‘sacco’ del Vaticano e la sfida Usa: i titoli dei quotidiani in edicola oggi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTanto Covid e tanta politica sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, giovedì 1 ottobre. A palazzo Madama positivi al Coronavirus due Senatori del Movimento Cinque Stelle e si fermano i lavori parlamentari. E intanto la maggioranza litiga sul calcio dopo il caso Genoa. Fa discutere anche il Vaticano, con diversi quotidiani che approfondiscono la questione dei conti e negli Stati Uniti il primo confronto Trump – Biden si è trasformato in una rissa. Infine, il calcio: Inter e Atalanta dominano a Benevento e all’Olimpico e lanciano un segna al campionato. Ecco i titoli: See image gallery at anteprima24.it L'articolo Il Covid in Senato, il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTantoe tanta politica sulle prime pagine deiin, giovedì 1 ottobre. A palazzo Madama positivi al Coronavirus dueri del Movimento Cinque Stelle e si fermano i lavori parlamentari. E intanto la maggioranza litiga sul calcio dopo il caso Genoa. Fa discutere anche il, con diversiche approfondiscono la questione dei conti e negli Stati Uniti il primo confronto Trump – Biden si è trasformato in una rissa. Infine, il calcio: Inter e Atalanta dominano a Benevento e all’Olimpico e lanciano un segna al campionato. Ecco i: See image gallery at anteprima24.it L'articolo Ilin, il ...

La7tv : #tagada @AugustoMinzolin, commentando le parole di Simona Malpezzi, rivela che i casi di positività in Senato sareb… - Agenzia_Ansa : #Senato Saltano le commissioni oggi per i senatori positivi al #Covid-19 #ANSA - Corriere : Due grillini positivi, onorevoli in fila per il tampone: così il Covid può bloccare il ... - Stefaniacasp : RT @DxZagor: AMICI CI SIAMO, 2 SMINCHIELLI SENATORI 5S CON IL FINTO COVID E CHIUSO IL SENATO A OLTRANZA, POI TOCCHERA' AGLI ITALIANI APPENA… - Miki_2313 : RT @Corriere: Due grillini positivi, onorevoli in fila per il tampone: così il Covid può bloccare il ... -