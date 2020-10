Il Coraggio del Piccolo Santiago: a Soli 4 Anni Sconfigge La Leucemia dopo 93 Sedute di Chemio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Piccolo Santiago aveva passato 8 mesi in ospedale nel bel mezzo della pandemia, il tumore gli era stato diagnosticato a gennaio 2020. Una notizia straordinaria quella raccontata dall’emittente Telemundo, un bambino di 4 Anni ha sconfitto la Leucemia dopo oltre 90 Sedute di Chemioterapia. Il Piccolo Santiago Morales ha sempre goduto di buona salute, … Leggi su youreduaction (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilaveva passato 8 mesi in ospedale nel bel mezzo della pandemia, il tumore gli era stato diagnosticato a gennaio 2020. Una notizia straordinaria quella raccontata dall’emittente Telemundo, un bambino di 4ha sconfitto laoltre 90diterapia. IlMorales ha sempre goduto di buona salute, …

