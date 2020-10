Il Consiglio straordinario di Lega ha deciso: rinviata Genoa-Torino (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alla fine la decisione è arrivata dopo due giorni di riflessioni: Genoa-Torino è rinviata. Il Consiglio straordinario di Lega, sospeso ieri e ripreso oggi alle 13, chiamato a decidere le sorti della ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alla fine la decisione è arrivata dopo due giorni di riflessioni:. Ildi, sospeso ieri e ripreso oggi alle 13, chiamato a decidere le sorti della ...

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio straordinario Il Consiglio straordinario di Lega ha deciso che Genoa- Torino in programma sabato 3 ottobre sarà rinviata Quotidiano Piemontese Genoa-Torino rinviata, Lega Serie A si allinea a norme Uefa: ecco cosa cambierà

La Lega durante il Consiglio straordinario odierno ha deciso di allinearsi alle norme Uefa per prevenire eventuali caos di calendari in caso di nuovi focolai all’interno della stagione. Dopo aver ...

Ue: von der Leyen, ottimo scambio con cancelliere austriaco Kurz sui temi del Consiglio

Bruxelles, 01 ott 14:36 - (Agenzia Nova) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto un "ottimo scambio di opinioni" con il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, prima ...

