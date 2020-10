Il caos Covid negli ospedali: percorsi 'sporchi' poco protetti e pochi tamponi agli infermieri (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un reportage interessante di Piazza Pulita: nel Lazio aumenta il numero di pazienti ricoverati positivi al Covid ma non tutti vengono curati nelle strutture dedicate. 'La cosa importante - dice Walter ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un reportage interessante di Piazza Pulita: nel Lazio aumenta il numero di pazienti ricoverati positivi alma non tutti vengono curati nelle strutture dedicate. 'La cosa importante - dice Walter ...

mattino5 : #Covid e procedure: è caos nelle scuole. A Crema una bimba è stata lasciata senza penna per paura del contagio. 'S… - globalistIT : Il caos Covid negli ospedali: percorsi 'sporchi' poco protetti e pochi tamponi agli infermieri - lavalidamente : RT @LaMerlettaia: Al cimitero maggiore di Milano c’è un’area adibita alla sepoltura dei pazienti COVID che non avevano familiari che potess… - Lasiciliaweb : Caos a Palermo, stop ai test Covid CLICCA PER LEGGERE - federicocenci : RT @cisl_fplazio: ?Policlinico #UmbertoI, disposizione del direttore: respingere #pazienti sospetti #Covid se il #ProntoSoccorso ha già 8 p… -