I venti di guerra nel Caucaso potrebbero smuovere le acque dell'Egeo (Di giovedì 1 ottobre 2020) I rumori della guerra tornati a essere prepotenti nel Caucaso potrebbero far vibrare anche le acque, già peraltro molto mosse, del Mediterraneo orientale? La domanda è sorta spontanea tra i corridoi delle diplomazie internazionali subito dopo le prime notizie sulla ripresa degli scontri nel Nagorno. Del resto gli intrecci tra le due regioni sono ben … I venti di guerra nel Caucaso potrebbero smuovere le acque dell'Egeo InsideOver.

