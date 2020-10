“I migranti non pagano le pensioni, si prenderanno le nostre”. Meluzzi contro l’accoglienza (Video) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – Il destino dell’Italia? Diventare l’enorme hotspot del Vecchio continente. Lo profetizza un impietoso Alessandro Meluzzi, che ieri, in collegamento con Quarta Repubblica su Rete Quattro, ha dipinto un panorama a tinte foschissime – ma assai verosimili – di ciò che ci aspetta nei prossimi anni se non verrà posto alcun freno alle scellerate politiche immigrazioniste messe in campo dall’attuale esecutivo. «Sarà una catastrofe, non solo demografica, culturale, soprattutto economica: queste persone non vengono a pagarci le pensioni ma a prendere le pensioni», è il grido di allarme dello psichiatra. «Molti migranti hanno un costo improduttivo per l’erario italiano che produrrà degli effetti inimmaginabili a breve ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – Il destino dell’Italia? Diventare l’enorme hotspot del Vecchio continente. Lo profetizza un impietoso Alessandro, che ieri, in collegamento con Quarta Repubblica su Rete Quattro, ha dipinto un panorama a tinte foschissime – ma assai verosimili – di ciò che ci aspetta nei prossimi anni se non verrà posto alcun freno alle scellerate politiche immigrazioniste messe in campo dall’attuale esecutivo. «Sarà una catastrofe, non solo demografica, culturale, soprattutto economica: queste persone non vengono a pagarci lema a prendere le», è il grido di allarme dello psichiatra. «Moltihanno un costo improduttivo per l’erario italiano che produrrà degli effetti inimmaginabili a breve ...

carlogubi : L'Italia non me l'hanno rubata i migranti o gli islamici 'invasori'. Me l'ha rubata la cultura clientelare, mafiosa… - pdnetwork : 'Una cosa deve essere chiara: la solidarietà non è un optional ma un obbligo tra gli Stati europei. Nel prossimo fu… - DOscarLancini : TUNISIA: LI PAGHIAMO PER INVADERCI? Abbiamo dato 60 milioni di euro, tra marzo e agosto! Dall’inizio dell’anno la m… - Rinascimento65 : RT @stopcensurainfo: Migranti, Feltri: “Sono loro che si devono adeguare alla nostra civiltà, non il contrario” - verdelega1 : @MilenaPanella @Gheredin @sabrina84880573 @matteosalvinimi La differenza e che i migranti vanno in giro dove voglio… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti non ‘Migranti e lavoro’, un disastro lungo vent’anni che mina il futuro dell’Italia: 15… Il Fatto Quotidiano Coronavirus in India: altri 86.821 nuovi casi, diventerà il Paese più colpito

Il blocco totale è costato a oltre 10 milioni di lavoratori migranti il loro impiego nelle città.

Due morti in scontri tra migranti a Bihac

BIHAC - Due persone sono state uccise e numerose altre sono rimaste ferite in scontri fra gruppi rivali di migranti avvenuti ieri sera a Bihac, nel nord-ovest della Bosnia ed Erzegovina, non lontano ...

Messina celebra la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Immigrazione

I rappresentanti delle diverse appartenenze religiose ci aiuteranno a riflettere e pregare: per i migranti che hanno perso la vita durante ... sotto licenza "Creative Commons Attribuzione - Non ...

Il blocco totale è costato a oltre 10 milioni di lavoratori migranti il loro impiego nelle città.BIHAC - Due persone sono state uccise e numerose altre sono rimaste ferite in scontri fra gruppi rivali di migranti avvenuti ieri sera a Bihac, nel nord-ovest della Bosnia ed Erzegovina, non lontano ...I rappresentanti delle diverse appartenenze religiose ci aiuteranno a riflettere e pregare: per i migranti che hanno perso la vita durante ... sotto licenza "Creative Commons Attribuzione - Non ...