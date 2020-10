I giovani vogliono lavorare in industrie dove l'innovazione è predominante; il settore bancario e di consulenza strategica perdono prestigio. (Di giovedì 1 ottobre 2020) Amazon spicca nella classifica dei World's Most Attractive Employers 2020. STOCCOLMA, Svezia, 1 ottobre 2020 /PRNewswire/



La classifica Universum dei World's Most Attractive Employers mostra che gli studenti che stanno per entrare nel mondo del lavoro cercano sempre di più stabilità finanziaria e innovazione; "alti guadagni futuri" sono la priorità quando si valuta un potenziale datore di lavoro (ancora più importante rispetto al 2019); seguiti da "innovazione" soprattutto per studenti di ingegneria e IT (scelta dal 46%). Secondo tutti gli studenti intervistati, Google, Apple e Microsoft sono le tre migliori aziende. Quest'anno le aziende che hanno guadagnato più punti nella classifica sono: Amazon, Volkswagen, J.P. Morgan, Daimler AG, Philips e LVMH. "Quest'anno c'è stato un cambiamento ...

