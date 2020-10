I ghiacciai si sciolgono e il passato riemerge | orso dell’era glaciale trovato ben conservato nell’Artico russo FOTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I resti perfettamente conservati di undell’erasono stati portati alla luce da pastori di renne nell’Artico. L’è riemerso dopo lo scioglimento del permafrost sulle isole Lyakhovsky, nella Russia nord-orientale. Con i denti e il naso intatti, si pensa che l’sia una specie dibruno vissuta da 22.000 a 39.500 anni fa. L’esemplare verrà ora preso in esame presso la North-Eastern Federal University (NEFU) nella città di Yakutsk. Gli scienziati dell’università, noti per le ricerche sui mammut lanosi e su altre specie preistoriche, hanno dichiarato che la scoperta non ha precedenti. La dottoressa Lena Grigorieva, ricercatrice di paleontologia all’università, ha precisato che ...