I farmaci ormonali per le transizioni di genere sono da oggi a carico del SSN (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo prevedono due delibere dell'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che sono state pubblicate ieri sulla Gazzetta Ufficiale e che entrano in vigore proprio da quest'oggi. farmaci - ©Getty Le ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo prevedono due delibere dell'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, chestate pubblicate ieri sulla Gazzetta Ufficiale e che entrano in vigore proprio da quest'- ©Getty Le ...

ilpost : Da oggi i farmaci ormonali per le transizioni di genere sono gratuiti in tutta Italia - ShooterHatesYou : Super contento dell'inserimento in Gazzetta delle determine dell'Agenzia del Farmaco, che mettono a carico del serv… - fattoquotidiano : La decisione dell’Aifa: i farmaci ormonali per le persone trans ora saranno gratuiti. Arcigay: “Una rivoluzione” - n_nad1a : RT @fattoquotidiano: La decisione dell’Aifa: i farmaci ormonali per le persone trans ora saranno gratuiti. Arcigay: “Una rivoluzione” https… - thills_hitch : RT @ShooterHatesYou: Super contento dell'inserimento in Gazzetta delle determine dell'Agenzia del Farmaco, che mettono a carico del servizi… -