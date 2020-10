Hong Kong, oltre 60 arresti durante le celebrazioni per la festa nazionale cinese (Di giovedì 1 ottobre 2020) Hong Kong, manifestazione “illegale”: arrestate 60 persone Almeno 60 persone sono state arrestate oggi in un quartiere dello shopping di Hong Kong con l’accusa di manifestazione “non autorizzata” durante le celebrazioni per la festa nazionale cinese. Lo ha reso noto la polizia. “Dopo che i ripetuti avvertimenti sono stati ignorati, la polizia sul posto ha arrestato almeno 60 persone, tra cui due consiglieri distrettuali, sospettati di partecipazione a un’assemblea non autorizzata e altri crimini relativi alla pubblica sicurezza correlati”, si legge nella nota diffusa tramite Facebook. Le autorità della città avevano vietato una marcia ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020), manizione “illegale”: arrestate 60 persone Almeno 60 persone sono state arrestate oggi in un quartiere dello shopping dicon l’accusa di manizione “non autorizzata”leper la. Lo ha reso noto la polizia. “Dopo che i ripetuti avvertimenti sono stati ignorati, la polizia sul posto ha arrestato almeno 60 persone, tra cui due consiglieri distrettuali, sospettati di partecipazione a un’assemblea non autorizzata e altri crimini relativi alla pubblica sicurezza correlati”, si legge nella nota diffusa tramite Facebook. Le autorità della città avevano vietato una marcia ...

