Ho acquistato la tanto dibattuta rivista con Vanessa Incontrada (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per coloro che vivono nel paese reale e non nella cyberbolla dell'intellighenzia italiana, da una settimana impazza il dibattito sulla foto di un'attrice, Vanessa Incontrada, apparsa in copertina di Vanity Fair esibendo una BF% superiore alla media delle immagini photoshoppate modelle che normalmente vi appaiono. È subito gioia da parte dei seguaci del fat acceptance, body positivity e gli attivisti impegnati per combattere il body shaming. L'inciso in copertina chiama a raccolta anche gli uomini: «Questa cover è un punto d'arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e anche per gli uomini). È ora di affrontare una nuova bellezza.»Segui Termometro Politico su Google News È tutto così meraviglioso che non so da che parte iniziare La ...

