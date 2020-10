Hellas Verona, c’è il sì di Vieira della Sampdoria (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ronaldo Vieira ha detto sì all’Hellas Verona: il centrocampista lascerà la Sampdoria in prestito. La situazione L’Hellas Verona è pronto a rinforzare il proprio centrocampo con l’innesto di Ronaldo Vieira dalla Sampdoria. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da tuttomercatoweb.com, infatti, dopo alcune ore di riflessione l’ex centrocampista del Leeds si sarebbe convinto ad accettare la proposta dei gialloblù, considerato anche che nelle gerarchie di Ranieri è scivolato dietro ad Askildsen e Thorsby. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ronaldoha detto sì all’: il centrocampista lascerà lain prestito. La situazione L’è pronto a rinforzare il proprio centrocampo con l’innesto di Ronaldodalla. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da tuttomercatoweb.com, infatti, dopo alcune ore di riflessione l’ex centrocampista del Leeds si sarebbe convinto ad accettare la proposta dei gialloblù, considerato anche che nelle gerarchie di Ranieri è scivolato dietro ad Askildsen e Thorsby. Leggi su Calcionews24.com

Glongari : #Fiorentina in chiusura l’operazione #MartinezQuarta con il #RiverPlate. Il difensore centrale Costerà 12 milioni d… - BabboleoNews : È fatta per #AdrienSilva alla #Sampdoria, il #centrocampista portoghese del #Leicester affiancherà in mezzo al camp… - Fantacalcio : Hellas Verona, vicino un colpo a centrocampo. E intanto si presenta Cetin - 1canalesport : Sampdoria: arriva Silva, Vieira accetta il trasferimento all'Hellas Verona - yanansluv : hellas verona direi che questo è un indizio -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona UFFICIALE: Hellas Verona, Ragusa ceduto al Brescia. La formula dell'operazione TUTTO mercato WEB Kumbulla: "Emozionante giocare contro la Juve. Meritavamo di vincere"

Il nuovo giocatore della Roma Marash Kumbulla è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa. L'ex Hellas Verona ha parlato anche dell'esordio in maglia ...

TMW - Fiorentina, Martinez Quarta a un passo: al River 12 mln. Ceccherini verso l'Hellas Verona

L'argentino prenderà il posto di Federico Ceccherini che è sempre più vicino all'Hellas Verona. Ceccherini verso l'Hellas Verona. vedi letture. La Fiorentina è vicina alla chiusura dell'operazione per ...

Il nuovo giocatore della Roma Marash Kumbulla è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa. L'ex Hellas Verona ha parlato anche dell'esordio in maglia ...L'argentino prenderà il posto di Federico Ceccherini che è sempre più vicino all'Hellas Verona. Ceccherini verso l'Hellas Verona. vedi letture. La Fiorentina è vicina alla chiusura dell'operazione per ...