Gruppo Volkswagen - Nuove voci sulla quotazione in Borsa della Lamborghini (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuove voci su un futuro in Borsa per la Lamborghini a quasi un anno esatto di distanza dai precedenti rumors. Secondo l'agenzia Reuters, la Volkswagen avrebbe iniziato a definire un progetto per rendere la Casa emiliana più autonoma e a valutare accordi di lungo termine per la fornitura di componenti e il trasferimento di tecnologie al costruttore di SantAgata Bolognese. In sostanza, a Wolfsburg starebbero facendo i primi passi per facilitare una quotazione della Lamborghini seguendo la stessa strada intrapresa ormai diversi anni fa dalla Fiat Chrysler con la Ferrari. Ancora nessuna decisione. Il costruttore emiliano, sempre secondo l'agenzia, verrebbe quotato solo parzialmente perché i tedeschi intendono mantenere una ...

