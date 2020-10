Gravina: «Il calcio ha sempre agito a tutela della salute» (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Il calcio ha sempre agito per la tutela della salute e continuerà a farlo. Nonostante quanto avvenuto negli ultimi giorni, l’attenzione e la responsabilità messe in atto dalla FIGC, dalle Leghe, dai club e dagli arbitri hanno confermato la serietà del mondo del calcio nel suo complesso». Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha … L'articolo Gravina: «Il calcio ha sempre agito a tutela della salute» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul ... Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Ilhaper lae continuerà a farlo. Nonostante quanto avvenuto negli ultimi giorni, l’attenzione e la responsabilità messe in atto dalla FIGC, dalle Leghe, dai club e dagli arbitri hanno confermato la serietà del mondo delnel suo complesso». Così il presidenteFeder, Gabriele, ha … L'articolo: «Ilha» è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul ...

sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «Il calcio ha sempre agito a tutela della salute»: «Il calcio ha sempre agito per la… - TV7Benevento : Calcio, Gravina: 'Sempre agito per tutela salute'... - Adnkronos : #Calcio, #Gravina: 'Sempre agito per tutela salute' - IlmsgitSport : #covid, #gravina: «Il calcio ha sempre agito a tutela della salute» - ilmessaggeroit : #covid, #gravina: «Il calcio ha sempre agito a tutela della salute» -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina calcio Covid, Gravina: «Il calcio ha sempre agito a tutela della salute» Il Messaggero Covid, Gravina: «Il calcio ha sempre agito a tutela della salute»

dai club e dagli arbitri hanno confermato la serietà del mondo del calcio nel suo complesso». Così il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, in merito al focolaio covid al Genoa. «C'è stata ...

Calcio a 5, tutto pronto per la seconda edizione del quadrangolare ‘Città di Campobasso’

Tutto pronto per il doppio evento di sabato 3 ottobre: dopo il 'Clinic', in campo le squadre Acqua&Sapone, Cln Cus Molise, Tombesi e Active Network.

dai club e dagli arbitri hanno confermato la serietà del mondo del calcio nel suo complesso». Così il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, in merito al focolaio covid al Genoa. «C'è stata ...Tutto pronto per il doppio evento di sabato 3 ottobre: dopo il 'Clinic', in campo le squadre Acqua&Sapone, Cln Cus Molise, Tombesi e Active Network.