Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra contro Andrea Zelletta: "Ci sono rimasto male" (VIDEO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Massimiliano Morra cerca il confronto con Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip, dopo essere stato nominato da tutti nel corso dell'ultima Puntata. Leggi su comingsoon (Di giovedì 1 ottobre 2020)cerca il confronto connella casa delVip, dopo essere stato nominato da tutti nel corso dell'ultima Puntata.

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - hznll28 : RT @trashousedotcom: #GFVIP Tommaso: GRANDE FRATELLO VEDETE DI SPEGNERE LE LUCI SENNÒ INIZIO A PARLARE DI DOPPIA PENETRAZIONE GF: *niente*… - _Sherbatsky__ : RT @SilviaS65762637: GRANDE FRATELLO, FATE SAPERE A FRANCESCO CHE QUI FUORI ESISTONO LE “BIMBE DI OPPINI”, grazie! #GFVIP #Oppini ??? -