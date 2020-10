Grande Fratello Vip 2020, scoppia il flirt tra Massimilano Morra e Guenda Goria? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 2020, sta scoppiando un nuovo amore? I protagonisti del nuovo flirt tra le mura della casa del reality di Canale 5 sono Massimiliano Morra e Guenda Goria. È stato proprio l'attore ed ex fidanzato di Adua Del Vesco a rivelare un certo trasporto nei confronti della figlia di Maria Teresa Ruta. Galeotta fu Patrizia De Blanck, che avrebbe fatto da cupido tra i due coinquilini. La contessa starebbe spingendo l'acceleratore fra i due affinché possano costruire una storia che piaccia soprattutto al pubblico, complice il legame che già intercorre fra Massimiliano e Guenda.Proprio all'attore, che ha ammesso di trovare interessante la collega, Patrizia De Blanck ha confessato: Tu le piaci tanto. Ti ... Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020)Vip, stando un nuovo amore? I protagonisti del nuovotra le mura della casa del reality di Canale 5 sono Massimiliano. È stato proprio l'attore ed ex fidanzato di Adua Del Vesco a rivelare un certo trasporto nei confronti della figlia di Maria Teresa Ruta. Galeotta fu Patrizia De Blanck, che avrebbe fatto da cupido tra i due coinquilini. La contessa starebbe spingendo l'acceleratore fra i due affinché possano costruire una storia che piaccia soprattutto al pubblico, complice il legame che già intercorre fra Massimiliano e.Proprio all'attore, che ha ammesso di trovare interessante la collega, Patrizia De Blanck ha confessato: Tu le piaci tanto. Ti ...

