GOG Galaxy | il nuovo store permetterà agli utenti di acquistare giochi da altri negozi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Uno GOGè entrato in una fase di beta test chiusa e da ora giocatori selezionati potranno testarlo e fornire feedback allo sviluppatore.Iloffrirà la possibilità dinon solo da GOG ma dacome Epic Gamese Windows, come evidenziato dai nuovi screenshot che sono stati pubblicati."Abbiamo creato GOG2.0 per offrire ai giocatori un modo migliore di organizzare tutti i lorosu più piattaforme in un'unica libreria. Dal suo lancio, la nuova funzionalità più richiesta è stata la possibilità di...

Eurogamer_it : GOG Galaxy permetterà ai giocatori di acquistare titoli da altri store. -

Ultime Notizie dalla rete : GOG Galaxy

CybeOut

Il nuovo store offrirà la possibilità di acquistare giochi non solo da GOG ma da altri store come Epic Games Store e Windows Store, come evidenziato dai nuovi screenshot che sono stati pubblicati. " A ...In seguito al lancio della sua versione 2.0, GOG Galaxy ha cercato di presentarsi come un launcher che permetta di raccogliere in un solo posto tutti i giochi acquistati non solo su GOG.com, ma anche ...