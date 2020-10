Global Teacher | Mastella si complimenta con il prof Mazzone | “Lo riceverò al Comune” 

ilriformista : Un italiano tra i migliori dieci professori al mondo: #CarloMazzone finalista ai #GlobalTeacherPrize - danieledv79 : RT @Corriere: L’italiano Carlo Mazzone tra i primi 10 prof migliori del mondo - LucaBellinzona : RT @ilriformista: Un italiano tra i migliori dieci professori al mondo: #CarloMazzone finalista ai #GlobalTeacherPrize - danieledv79 : RT @ilriformista: Un italiano tra i migliori dieci professori al mondo: #CarloMazzone finalista ai #GlobalTeacherPrize - PiramideRossa : Global Teacher Prize, Carlo Mazzone tra i 10 prof migliori del mondo - La Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Global Teacher

Il Global Teacher Prize è considerato il Nobel per l’insegnamento e, per la prima volta, quest’anno vi è un professore italiano tra i dieci finalisti. Per la prima volta un insegnante italiano entra ...(ANSA) - ROMA, 01 OTT - L'insegnante italiano Carlo Mazzone è stato nominato tra i 10 finalisti del Global Teacher Prize 2020, premio in collaborazione con l'UNESCO. Giunto alla sesta edizione, il ...