Gli attori più amati ci raccontano com'è stato interpretare i loro personaggi più iconici (Di giovedì 1 ottobre 2020) GQ US ha incontrato alcuni degli attori più amati nel mondo e ha chiesto loro di raccontare com'è stato interpretare personaggi che sono diventati iconici per il cinema internazionale. Schwarzenegger, Ben Affleck, Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez, William Dafoe, Russel Crowe e molti altri, ci raccontano i dietro le quinte dei loro film. Pedro Pascal Pedro Pascal, protagonista della serie di punta Disney The Mandalorian e già principe Oberyn Martell di Game of Thrones e Javier Peña di Narcos, racconta i suoi personaggi più iconici a GQ. Ben Kingsley Tutti lo ricordiamo nel ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) GQ US ha incontrato alcuni deglinel mondo e ha chiestodi raccontare com'che sono diventatiper il cinema internazionale. Schwarzenegger, Ben Affleck, Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez, William Dafoe, Russel Crowe e molti altri, cii dietro le quinte deifilm. Pedro Pascal Pedro Pascal, protagonista della serie di punta Disney The Mandalorian e già principe Oberyn Martell di Game of Thrones e Javier Peña di Narcos, racconta i suoia GQ. Ben Kingsley Tutti lo ricordiamo nel ...

Ele902020 : RT @nigritha_: raga scusate ma io se penso a Can Yaman in un film di Ozpetek con quella schiera di attori coi controcoglioni e lui che fina… - CircoloLettori : RT @GiCivi: È successo all’improvviso, come si fosse aperto un sipario svelando gli attori appostati in silenzio tra gli arredi della sceno… - MartyRockstar : @BlueBandit_16 con attori non professionisti ma presi dalla strada a parte quello che interpreta il vecchietto, é d… - Ylenia33076557 : RT @nigritha_: raga scusate ma io se penso a Can Yaman in un film di Ozpetek con quella schiera di attori coi controcoglioni e lui che fina… - FNPCISLSARDEGN : RT @FnpCisl: Persone over60 da vaccinare per raggiungere l'obiettivo minimo 75% o ottimale 95% di copertura vaccinale. Attualmente la popol… -