Giornata internazionale delle persone anziane, Mattarella: “Ci ricordano le radici. Il Covid ha colpito sopratutto loro, lo strazio maggiore” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono gli anziani a insegnarci il rispetto dei valori, a ricordarci le radici, a indicarci la strada della dignità, della dedizione, della generosità. Il loro esempio in questo tempo difficile è un patrimonio straordinario, che non dobbiamo e non vogliamo disperdere”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane, che in quest’anno segnato dal Covid-19 è ancora più sentita: “La pandemia ha fin qui colpito in misura prevalente proprio gli anziani, spezzando vite e affetti, mettendo in evidenza la fragilità della loro salute, costringendoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono gli anziani a insegnarci il rispetto dei valori, a ricordarci le, a indicarci la strada della dignità, della dedizione, della generosità. Ilesempio in questo tempo difficile è un patrimonio straordinario, che non dobbiamo e non vogliamo disperdere”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo messaggio in occasione della, che in quest’anno segnato dal-19 è ancora più sentita: “La pandemia ha fin quiin misura prevalente proprio gli anziani, spezzando vite e affetti, mettendo in evidenza la fragilità dellasalute, costringendoli ...

