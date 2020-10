Giornata internazionale degli anziani, il messaggio di Mattarella: "Sono un patrimonio da non disperdere" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il presidente della Repubblica: "Il virus fin qui li ha colpiti in modo prevalente, spezzando vite e affetti. E con sgomento, in questi mesi, siamo stati testimoni della loro sofferenza e morte" Leggi su repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il presidente della Repubblica: "Il virus fin qui li ha colpiti in modo prevalente, spezzando vite e affetti. E con sgomento, in questi mesi, siamo stati testimoni della loro sofferenza e morte"

vaticannews_it : #26settembre Giornata Internazionale per la completa eliminazione delle armi nucleari. Pax Christi chiede di fermar… - LaPiKkO : RT @LaVenariaReale: Oggi è la Giornata internazionale del caffè! ? Quale modo migliore di celebrarla se non bevendone uno al Caffè degli Ar… - SilviaButtini : Giornata internazionale del caffè: le campagne più belle dai brand del settore - - globalistIT : - lastoricasocial : RT @LaVenariaReale: Oggi è la Giornata internazionale del caffè! ? Quale modo migliore di celebrarla se non bevendone uno al Caffè degli Ar… -