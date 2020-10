Giornata degli anziani: “300mila affamati nell’anno del Coronavirus” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Nell’anno del Covid salgono a trecentomila gli italiani over 65 costretti a chiedere aiuto per mangiare“: è quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulle persone che hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead per gli indigenti, divulgata in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane proclamata dall’Onu che si celebra il 1° ottobre. “Il peggioramento della situazione economica va ad aggravare una situazione – sottolinea la Coldiretti – che nel 2020 ha visto la terza età pagare un altissimo contributo di vite alla prima ondata di coronavirus, privando la società e le famiglie di un contributo affettivo e sociale inestimabile, come ha ricordato il Presidente della repubblica Sergio Mattarella in occasione della ricorrenza. Proprio a causa della pandemia si ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Nell’anno del Covid salgono a trecentomila gli italiani over 65 costretti a chiedere aiuto per mangiare“: è quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulle persone che hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead per gli indigenti, divulgata in occasione dellainternazionale delle persone anziane proclamata dall’Onu che si celebra il 1° ottobre. “Il peggioramento della situazione economica va ad aggravare una situazione – sottolinea la Coldiretti – che nel 2020 ha visto la terza età pagare un altissimo contributo di vite alla prima ondata di coronavirus, privando la società e le famiglie di un contributo affettivo e sociale inestimabile, come ha ricordato il Presidente della repubblica Sergio Mattarella in occasione della ricorrenza. Proprio a causa della pandemia si ...

Mattarella: 'Comunità di qualità se tutela i diritti degli anziani'

Lo afferma il Capo dello Stato Sergio Mattarella in una nota nella Giornata Internazionale delle persone anziane. "Tutte le comunità hanno bisogno dell'apporto delle diverse generazioni. Ogni ...

