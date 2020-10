Ginevra Lamborghini spiega su Instagram perché non è andata al matrimonio di Elettra (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elettra Lamborghini si è sposata lo scorso sabato ma alla cerimonia, ritenuta “perfetta” dagli invitati, non era presente la sorella Ginevra. Che ha spiegato le ragioni di questa assenza Elettra Lamborghini è stata la regina del weekend senza alcun dubbio. Il suo matrimonio con il dj Afrojack nella meravigliosa location di Villa Balbiano sul lago … L'articolo Ginevra Lamborghini spiega su Instagram perché non è andata al matrimonio di Elettra proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 ottobre 2020)si è sposata lo scorso sabato ma alla cerimonia, ritenuta “perfetta” dagli invitati, non era presente la sorella. Che hato le ragioni di questa assenzaè stata la regina del weekend senza alcun dubbio. Il suocon il dj Afrojack nella meravigliosa location di Villa Balbiano sul lago … L'articolosuperché non èaldiproviene da leggilo.org.

