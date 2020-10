Giansanti eletto vicepresidente europeo del Copa

Leggi su vinonews24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Un italiano ai vertici della cooperazione europea, per incidere sulle scelte future in materia di PAC e Recovery Fund. Il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimilianoè statodel Comitato delle Organizzazioni Agricole Europee, organismo che riunisce 60 organizzazioni dei paesi comunitari e 36 partner extra-CE. Affiancherà per i prossimi due anni Christiane Lambert, che sostituisce il tedesco Joachim Rukwied alla presidenza del, europeista convinto, è stato nominato ai vertici dell’organizzazione in un momento cruciale, trovandosi sul tavolo del Comitato dossier cruciali come quello sulla futura politica agricola comune o sull’utilizzo del Recovery Fund. A proposito della sua nomina,ha ...