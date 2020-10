Gianni Fantoni porta la comicità nelle strade della sua città

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020)in tempi di chiusura dei teatri si reinventa con uno show, insieme alla moglie Margherita, a metà tra turismo e comicità. In più sperimenta altri percorsi, tra tecnologia e fenomeni dell’occulto.è un attore comico che ha debuttato come emergente a “Stasera mi butto”, trasmissione RAI dal Bandiera Gialla di Rimini. In seguito ha avuto un boom con le famose “faccette” (pomodoro, lavatrice, etc) che ha iniziato a fare al Maurizio Costanzo Show. Tra i tanti spettacoli televisivi a cui ha partecipato va sicuramente segnalata la conduzione di Striscia la Notizia con Claudio Bisio e le “impersonificazioni” di Zucchero, Pavarotti o Costanzo. Nel 1992 è stato mio partner nella prima edizione del Roxy Bar e anche di recente ha partecipato a ...