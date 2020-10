GFVIP, Morra a Guenda: “Mi piaci”, la reazione della fidanzata (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nominato più volte dai suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip Massimiliano Morra sembra aver trovato un’amica speciale in Guenda Goria concorrente in coppia con la madre Maria Teresa Ruta. I due hanno legato molto e sembra che l’interesse che manifestano l’uno per l’alta vada al di la della semplice amicizia. Ex di Adua del Vesco Morra ha presentato al pubblico la scorsa puntata la sua attuale fidanzata, una persona a cui sembra essere molto affezionato. In queste ore però l’attore non ha esitato a rivelare a Guenda quanto gli piace come persona, la trova interessante ma soprattutto gli piace la sua testa. Morra non sembra pensare alla fidanzata che si trova fuori mentre manifesta alla giovane ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nominato più volte dai suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip Massimilianosembra aver trovato un’amica speciale inGoria concorrente in coppia con la madre Maria Teresa Ruta. I due hanno legato molto e sembra che l’interesse che manifestano l’uno per l’alta vada al di lasemplice amicizia. Ex di Adua del Vescoha presentato al pubblico la scorsa puntata la sua attuale, una persona a cui sembra essere molto affezionato. In queste ore però l’attore non ha esitato a rivelare aquanto gli piace come persona, la trova interessante ma soprattutto gli piace la sua testa.non sembra pensare allache si trova fuori mentre manifesta alla giovane ...

