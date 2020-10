GF Vip Tommaso Zorzi rivela perché ha litigato con Aurora Ramazzotti “E’ accaduto che durante il lokdown” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tommaso Zorzi è un ragazzo molto sensibile ma, per sua stessa ammissione ha, un carattere non facile. Ora rinchiuso nella Casa del Grande Fratello si sta facendo conoscere per quello che realmente è, con i suoi pregi e i suoi difetti, perché nessuno riesce a recitare 24 ore su 24 e, dunque, ad un certo punto il vero carattere di ognuno emerge. I rapporti tra Tommaso Zorsi e Aurora Ramazzotti Tommaso e Aurora sono grandissimi amici da tempi della scuola, il loro legame è davvero molto forte e , in più di un’occasione Tommaso ha ribadito che vuole davvero molto bene sia ad Aurora ma anche a Michelle alla quale è legatissimo. Però, da un po’ di tempo si era capito ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 1 ottobre 2020)è un ragazzo molto sensibile ma, per sua stessa ammissione ha, un carattere non facile. Ora rinchiuso nella Casa del Grande Fratello si sta facendo conoscere per quello che realmente è, con i suoi pregi e i suoi difetti, perché nessuno riesce a recitare 24 ore su 24 e, dunque, ad un certo punto il vero carattere di ognuno emerge. I rapporti traZorsi esono grandissimi amici da tempi della scuola, il loro legame è davvero molto forte e , in più di un’occasioneha ribadito che vuole davvero molto bene sia adma anche a Michelle alla quale è legatissimo. Però, da un po’ di tempo si era capito ...

