GF Vip, Morra e Guenda nella notte confessano di piacersi: “Sono fidanzato, tu mi piaci, la mia storia potrebbe finire” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Colpo di scena nella casa del GF Vip. Ieri sera Massimiliano Morra è uscito dal Cucurio e una volta tornato dai suoi compagni la Contessa gli ha svelato che Guenda Golia nutre un forte interesse nei suoi confronti. Dopo la rivelazione Patrizia ha chiesto a tutti i gieffini di andare in camera e di lasciare Morra e Guenda in giardino. Una volta rimasti soli i due hanno iniziato a flirtare e dopo un po’ di timidezza la figlia di Maria Teresa Ruta ha confessato di avere una mezza cotta per l’attore de L’Onore e il Rispetto. Ma il vero choc è arrivato quando Morra ha risposto che questo interesse è corrisposto e che la sua storia con Dalila potrebbe finire. Niente, niente Lory Del Santo aveva ragione quando a Mattino 5 ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 ottobre 2020) Colpo di scenacasa del GF Vip. Ieri sera Massimilianoè uscito dal Cucurio e una volta tornato dai suoi compagni la Contessa gli ha svelato cheGolia nutre un forte interesse nei suoi confronti. Dopo la rivelazione Patrizia ha chiesto a tutti i gieffini di andare in camera e di lasciarein giardino. Una volta rimasti soli i due hanno iniziato a flirtare e dopo un po’ di timidezza la figlia di Maria Teresa Ruta ha confessato di avere una mezza cotta per l’attore de L’Onore e il Rispetto. Ma il vero choc è arrivato quandoha risposto che questo interesse è corrisposto e che la suacon Dalilafinire. Niente, niente Lory Del Santo aveva ragione quando a Mattino 5 ...

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma nooooooo dai #GfVip - infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara D'Urso contro Guendalina Canessa: 'Ma sei impazzita?'. Sospetto sessuale su Morra del GF Vip - SerrerHazz_ : RT @sunflowers_e: Dite quello che volete ma Massimiliano Morra si sta dimostrando semplice e non montato. Lo vedo proprio che non se la ti… - 5Piccola : RT @sunflowers_e: Dite quello che volete ma Massimiliano Morra si sta dimostrando semplice e non montato. Lo vedo proprio che non se la ti… - GM19761 : RT @sunflowers_e: Dite quello che volete ma Massimiliano Morra si sta dimostrando semplice e non montato. Lo vedo proprio che non se la ti… -